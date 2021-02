Bnp paribas act.a : Acquisition de deux entrepôts en Italie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM, ligne de métier de BNP Paribas Real Estate, annonce avoir acquis, auprès de Prologis, pour le compte du fonds Eurozone Logistics Fund (ELF) géré par BNP Paribas REIM Luxembourg, deux plateformes logistiques en Italie.



Le premier actif est un entrepôt de classe A, situé au sud-est de Rome. D'une surface de 30.750 m², il a été livré en 2007 et dispose d'un accès direct à l'autoroute A1 qui relie Milan à Naples. Il est intégralement loué au premier distributeur alimentaire italien.



Le second actif est situé au nord-est de Milan. D'une surface de 27.300 m² et livré en 2020, l'entrepôt bénéficie d'un accès direct à l'autoroute A4 qui traverse le nord du pays de Turin à Trieste. Il est loué à 100% à un acteur logistique 3PL.



