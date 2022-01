Bnp paribas act.a : Acquisition d'une plateforme logistique à Paris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM, la filiale d'immobilier d'entreprise de BNP Paribas, a annoncé jeudi avoir fait l'acquisition d'une plateforme d'activités et de logistique située à Bondoufle, au sud de Paris.



L'opération, réalisée pour le compte de la SCPI France Investipierre, a été conclue auprès du groupe de restauration napaqaro, qui exploite entre autres les marques Buffalo Grill et Courtepaille.



Construit en 2008, cet ensemble immobilier de 7.000 m2 accueille les activités de préparation et de découpe de viandes ainsi que le stockage des produits nécessaires à l'élaboration des menus proposés dans les 600 restaurants opérés par le groupe.



Cette acquisition s'inscrit dans le cadre d'un processus de 'sale and lease back' s'accompagnant de la signature d'un bail de 12 ans fermes avec l'actuel occupant.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.