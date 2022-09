Bnp paribas act.a : Achat de 2 plateformes logistiques dans l'est

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM France a annoncé aujourd'hui l'acquisition de deux plateformes logistiques à Strasbourg, pour le compte de l'un de ses fonds gérés.



Les deux structures se situent au sein de l'Ecopark Rhenan, à Vendenheim, ainsi que sur la zone d'activités Neuhard, à Eschau, en périphérie de Strasbourg.



Acquis auprès d'Arefim GE, les bâtiments totalisent 20000 m² et sont intégralement loués à Siehr et Menicon Pharma.



Pour BNP Paribas REIM, cet investissement vient compléter le portefeuille du fonds tout en contribuant à sa stratégie de diversification notamment sur la typologie logistique au sein d'un marché historiquement sous offreur et résilient.



