Bnp paribas act.a : Accord pour la vente de Bank of the West

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce avoir conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour la vente de 100% de ses activités de banque commerciale aux États-Unis opérées par sa filiale Bank of the West, pour une considération de prix totale de 16,3 milliards de dollars en numéraire.



L'opération devrait être réalisée formellement au cours de l'année 2022, sous réserve des conditions suspensives habituelles, et devrait générer lors de sa réalisation une plus-value exceptionnelle (nette d'impôts) estimée à environ 2,9 milliards d'euros.



Le groupe prévoit de procéder ensuite à une distribution extraordinaire sous forme de rachat d'actions afin de compenser la dilution attendue du BNA. Nette de ces rachats d'actions, l'augmentation du ratio CET1 serait d'environ 110 points de base.



