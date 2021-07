Bnp paribas act.a : Accord d'exclusivité avec le groupe Casino

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BNP Paribas, le groupe Casino et Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont signé un accord d'exclusivité, en vue de l'acquisition, par BNP Paribas de 100% du capital de FLOA, un des leaders français des paiements innovants, filiale de Casino et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, pour un montant total de 258 ME pour des fonds propres s'élevant à 184 ME à fin 2020.



Par ailleurs, un partenariat stratégique et commercial a été conclu entre BNP Paribas et le groupe Casino, prévoyant que le groupe BNP Paribas, devienne le fournisseur et le distributeur exclusif de crédit à la consommation des clients du groupe Casino, à travers la mise en place d'un partenariat commercial avec les enseignes Casino Supermarchés, Géant et Cdiscount.



L'opération devrait être finalisée dans les prochains trimestres, sous réserve de l'obtention des autorisations requises, notamment celles de l'Autorité de la concurrence française et de la Banque Centrale Européenne (BCE), précise BNP Paribas.



