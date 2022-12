Beneteau : Les ventes de bateaux au beau fixe chez Beneteau, qui a de l'avance sur ses objectifs

(BFM Bourse) - Le temps est au beau fixe pour Beneteau porté par un fort intérêt de sa clientèle pour ses produits. Le leader mondial des industries nautiques relève ses perspectives pour 2022 et précise par la même occasion ses ambitions jusqu'à fin 2025. Le marché monte à bord du dossier en Bourse.

Beneteau prend le large à la Bourse de Paris. Les investisseurs remontent à bord du dossier, alors que le spécialiste des bateaux de loisirs vient mettre à jour les perspectives du plan stratégique 2020-2025 à l'occasion du salon "Nautic de Paris".

Et tous les signaux sont plus qu'au vert. La direction relève ses perspectives pour l'année en cours compte tenu de l'"avance significative" prise par Beneteau sur le rythme de son plan stratégique. Le groupe avance également ses ambitions pour les exercices 2023 et 2025.

A la Bourse de Paris, Beneteau bondit de près de 15% à 12,54 euros, vers 10h30. Le rebond est à la hauteur du soulagement des investisseurs, ces derniers avaient lourdement sanctionné Beneteau après des ventes trimestrielles jugées courtes, en novembre dernier.

"Let's Go Beyond" : le plan stratégique de Beneteau

"Pour aller plus vite et plus loin": la couleur avait été annoncée dès le mois de juillet 2020 lors de la présentation de "Let's Go Beyond", la feuille de route de Beneteau. Elle consacre les ambitions du groupe de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à horizon 2025, fondées "sur 10 marques de bateaux, une stratégie industrielle plus efficiente et de l’innovation au service de l’environnement".

Deux ans après la mise en place de ce plan, Beneteau surfe sur un bonne vague. La direction confirme tabler sur un chiffre d’affaires consolidé qui devrait dépasser les 1,4 milliard d’euros, soit une progression de 15% sur celui de 2021. La croissance du chiffre d’affaires de la division bateau - qui concentre l’essentiel de ses revenus- est attendue proche de 12% et la division habitat devrait voit ses revenus progresser de près de 35%.

Du côté du résultat opérationnel courant, Beneteau relève une nouvelle fois sa mire pour 2022. Le groupe prévoit d'atteindre -voire dépasser- sa dernière prévision de résultat opérationnel courant -de 120 à 125 millions d'euros - qui progresserait ainsi de plus de 30% par rapport aux 95,8 millions d'euros publiés au titre de 2021.

Beneteau avait une première fois relevé ses perspectives 2022 de chiffre d’affaires et de résultat opérationnel en juillet après avoir dévoilé une "excellente performance" au premier semestre.

Une visibilité jusqu'à fin 2025

Pour l'année prochaine, le groupe revendique d'ores et déjà un "solide" carnet de commandes, porteur d’une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 15% et permettant d’atteindre, grâce aux progrès opérationnels réalisés par Beneteau, une marge opérationnelle supérieure à 10% dès 2023.

À horizon 2025, le groupe Beneteau vise un chiffre d’affaires compris entre 1,8 et 2 milliards d’euros, soit une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 10%. "La marge opérationnelle courante pourrait atteindre 11,5 % dans la fourchette haute de cette prévision" ajoute la société.

"Les quatre segments de marché de la division bateau contribuent à parts égales à cette croissance rentable, au même titre que l’activité habitat et la progression de la performance opérationnelle", ajoute la société.

A fin 2025, la direction de Beneteau projette pour sa division bateau un chiffre d’affaires compris entre 1,5 et 1,65 milliard d’euros. "Cette progression annuelle moyenne de 10% environ sera répartie de façon homogène entre ses marchés. Dans le haut de la fourchette de ce chiffre d’affaires, elle vise une marge opérationnelle de 11,5% d’ici 2025" avance Beneteau. Sur les segments de l’activité moteur, la croissance des ventes est attendue par Beneteau entre 12% et 14% en rythme annuel d’ici 2025, et sur les segments de la voile entre 7% et 10%.

Le groupe communiquera après clôture de la Bourse son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice 2022 le lundi 13 février 2023 et ses résultats annuels complets le mercredi 22 mars 2023.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse