Beneteau : Après des ventes de bateaux un peu moins bonnes que prévu, Beneteau tangue en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 317,1 millions d’euros au cours du troisième trimestre, en progression de 14,3% hors effets de devises. Mais les analystes en attendaient encore davantage.

Toutes voiles dehors, Beneteau a enregistré une forte croissance cet été. Le spécialiste du bateau de loisirs a réalisé un chiffre d’affaires de 317,1 millions d’euros au troisième trimestre , en progression de 19,9% sur un an en données publiées et de 14,3% à taux de changes constants.

Sur la division "bateau", qui concentre l’essentiel de ses revenus, Beneteau a vu son chiffre d’affaires augmenter de 11,8% à taux de changes constants, pour atteindre 294,2 millions d’euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Cette croissance a été plus forte sur les marchés américains (+30% à taux de change constant), tirée par les segments du 'dayboating' (bateaux à moteur jusqu’à 40 pieds). Les ventes en Europe et dans le reste du monde ont progressé de 17% sur le trimestre", a indiqué la société.

Le groupe continue néanmoins de subir des difficultés d’approvisionnements, bien que Beneteau explique qu’elles se sont stabilisées à un niveau "inférieur de moitié au pic enregistré lors du premier semestre 2022". "Elles restent toutefois nettement supérieures au niveau habituel", a ajouté le groupe.

Une croissance significative mais...

Le chiffre d’affaires de la division habitat (comprenant les mobile-homes) est en croissance de 57,9% hors effets de changes à 22,9 millions d’euros au troisième trimestre, période qui marque traditionnellement un creux en raison de la forte saisonnalité de cette activité.

A la Bourse de Paris, Beneteau recule toutefois de 6,4% alors que le CAC 40 grimpe de 1,9% dans le même temps vers 16h10.

Portzamparc souligne dans une note que la "croissance significative du groupe" s’avère "toutefois décevante" au regard des attentes. La société de Bourse explique que le consensus se situait à 325 millions d’euros pour le chiffre d’affaires global du groupe, soit 2,5% de plus que les revenus publiés par Beneteau.

"Cela confirme ce que nous avons pu voir chez Catana ou Fountaine Pajot: les tensions se détendent mais à un rythme plus long que ce que nous anticipions", poursuit Portzamparc.

La société de Bourse note néanmoins que "la visibilité est quant à elle excellente (fin 2023 sur le cœur de gamme, 2024 voire 2025 pour le multicoque)" et que "la balance d'inflation positive pourrait s'accentuer". Portzamparc a ajusté sa cible à 17,5 euros contre 18,2 euros précédemment et confirmé sa recommandation à l’achat.

Beneteau a par ailleurs confirmé ses perspectives pour l’exercice en cours, tablant sur une croissance annuelle en données publiées comprise entre 13% et 16% et un résultat opérationnel courant compris entre 120 millions et 125 millions d’euros, soit une progression de 25% à 30% sur un an.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse