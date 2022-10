Catana group : Malgré une croissance historique, le fabricant de catamarans Catana décroche en Bourse

(BFM Bourse) - Le chantier naval canétois a fait part d'une croissance de 46% de ses ventes lors de son exercice décalé 2021-2022 malgré une pénurie de main d’œuvre et de pièces détachées. Cette progression historique de la marche des affaires de Catana laisse de marbre le marché, qui en attendait plus du groupe. Le dossier est sévèrement sanctionné en Bourse.

La moindre déception sur la marche des affaires d'une société est immédiatement sanctionnée en Bourse. Et c'est le chantier naval Catana Group qui en fait les frais ce mardi...L'action du chantier naval occitan sombre de près de 10% à 5,61 euros mardi alors que Catana a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires plus faible qu'attendu à l'issue de son exercice 2021-2022 (clos fin juin). .

Le chantier naval canétois a en effet publié un chiffre d'affaires de 148 millions d'euros, dégageant une croissance "historique" de 46% sur un an, là où le groupe avait alors indiqué en juin dernier viser des ventes de 160 millions d'euros sur l'année. Ce niveau prévisionnel de revenus extériorisait alors une croissance de près de 60%. Pour la Bourse, la publication de Catana n'est pas aussi tranchante qu'escompté...

Le groupe avait habitué les investisseurs à créer la surprise à chaque publication périodique. Et la baisse de régime annoncée lundi soir après-Bourse a été fraîchement accueillie ce mardi. En raison des pénuries de pièces et de main d’œuvre, le groupe explique qu'une trentaine de bateaux n’ont pas pu être livrés sur l’exercice comme prévu, ce qui représente un manque à gagner de 18 millions d'euros sur l'année 2021-2022. Ces facturations seront ainsi décalées sur l’exercice 2022-2023, précise le chantier naval dans son communiqué.

De multiples vents contraires

Comme la plupart des entreprises manufacturières, Catana a été confronté à d’importantes difficultés d’approvisionnements. Les pénuries de matières premières ont désorganisé les chaînes de fabrication du groupe, pénalisant au passage la productivité des usines et leurs capacités à livrer dans les délais. Outre cette pénurie de pièces, Catana a dû composer avec une hausse des coûts des matières premières (lesquelles représentent entre 40 et 50% du prix de vente d’un bateau). Le chantier naval indique avoir opté pour "une répercussion quasi-totale de cette augmentation" et ainsi procédé au cours de l’exercice dernier à une hausse de ses tarifs de 7 à 9% en fonction des modèles.

Les difficultés importantes de recrutement en France ont également apporté leur lot de difficultés, le groupe a été confronté à une "pénurie grandissante" de la main d’œuvre et à une importante rotation des équipes. Catana est tout de même parvenu à recruter et intégrer 400 nouveaux collaborateurs dont 300 en France sur un total, tous sites industriels confondus, de 1.200 salariés.

Hormis ce trou dans la raquette, l'ex-Poncin Yachts, qui s'était rebaptisé Catana en 2014 pour marquer son recentrage sur le segment des catamarans, continue de profiter de l’intérêt du public pour sa gamme de bateaux Bali.

Ce type de multicoque conçu par Olivier Poncin et dessiné par l'architecte naval Xavier Faÿ a introduit un certain nombre d'innovations (cockpit avant rigide avec grand bain de soleil, disparition du trampoline, construction par infusion sandwich en polyester et mousse PVC à cellules fermées plus légère et solide que le PVC/balsa habituelle...) tout en étant -relativement- plus accessible que la concurrence, ce qui lui permet de gagner chaque année des parts de marché sur l’essentiel des tailles importantes du marché, de moins de 12 mètres pour le nouveau Bali Catsmart jusqu'à plus de 16 mètres pour le 5.4.

Ainsi, Catana Group a vu ses ventes de bateaux neufs bondir de 48% sur l'exercice 2021-2022 pour atteindre 140 millions d'euros. Les activités du pôle services de la filiale Port Pin Rolland (manutention, entretien, réparation et construction de plateformes destinées aux professionnels de la location à la journée ) affiche également une croissance de 11% à plus de 5 millions d'euros sur un an. Le groupe a ainsi observé "dès les premiers signes de sortie de crise sanitaire en 2021" une accélération massive de ses ventes générant une multiplication par 5 de son carnet de commandes.

Aucun ralentissement des ventes observé à ce stade

Le contexte actuel est loin d'entamer l'optimisme du chantier naval. A ce stade, Catana Group ne note pas un quelconque ralentissement de ses ventes, "dans une actualité géopolitique anxiogène et avec des perspectives économiques marquées par les conséquences de l’inflation".

La politique tarifaire du groupe consistant à relever ses prix, pour compenser le renchérissement des coûts des matières premières, est loin d'avoir dissuadé les acheteurs. Bien au contraire, Catana a pu observer de "vives" intentions d’achat de la part des particuliers et des professionnels dans les premiers salons de la rentrée (Cannes, Gênes, La Rochelle, Southampton). Le carnet de commandes de Catana reste ainsi bien orienté puisque celui-ci s’établit aujourd’hui à 450 millions d'euros répartis sur les exercices 2023 et 2024.

"En restant prudent sur les conditions industrielles qui devraient être difficiles encore cette année, et dans un contexte de pénurie encore présent, ce carnet de commandes permettra à Catana d’obtenir à nouveau une croissance importante, proche de 40% sur l’exercice en cours" conclut la société.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse