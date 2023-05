Beneteau : Les bateaux de Beneteau se vendent toujours aussi bien, la direction relève ses objectifs 2023

(BFM Bourse) - Porté par un solide début d'année et une amélioration des approvisionnements, le leader mondial des industries nautiques relève ses objectifs pour 2023.

Le temps est au beau fixe pour Beneteau. Le leader mondial des industries nautiques revoit ses perspectives 2023 à la hausse après avoir constaté un intérêt toujours plus nourri de sa clientèle pour ses produits. L'amélioration sur le front des approvisionnements autorise aussi la société a être beaucoup plus optimiste pour la suite de l'exercice.

La montée en gamme de l'offre de Beneteau n'a pas empêché le groupe d'élargir sa base de clientèle. Entre janvier et mars, Beneteau a réalisé des ventes en forte hausse de 50,9% en données publiées sur un an pour atteindre 478,2 millions d'euros. En données organiques, la croissance est également impressionnante à 49,3%.

La performance du premier trimestre de Beneteau s'inscrit dans la lignée "d'un excellent quatrième trimestre 2022". Sur les trois derniers mois de 2022, les ventes de Beneteau avaient alors bondi de 56,6% sur un an pour ressortir à 476 millions d'euros grâce à un bond des livraisons de bateaux en fin d'année.

Une division habitat cédée à Trigano

Dans le détail, la division bateau - qui concentre l'essentiel des facturations de la société - a enregistré un bond de 57% en données publiées (+55% à taux de change constant) de son chiffre d’affaires qui s’établit à 375 millions d'euros, soutenu par une amélioration des conditions d’approvisionnement.

La division habitat a quant à elle enregistré une progression de son chiffre d’affaires de 31,4% sur un an au premier trimestre, pour s’établir à 103,1 millions d’euros. Beneteau a profité d'un effet de base favorable, le premier trimestre 2022 ayant été pénalisé par les retards de livraison qu’avait provoqué l’incendie intervenu sur le site de Luçon en août 2021.

Beneteau rappelle être entré début mai en négociations exclusives avec Trigano en vue de lui céder son activité habitat. Le groupe basé en Vendée souhaite en effet "focaliser son développement sur le marché du nautisme, son cœur de métier historique".

"Cette opération, qui pourrait intervenir d'ici la fin de l’exercice 2023, demeure soumise aux procédures d’informations-consultations des instances représentatives du personnel ainsi qu'à l'obtention des approbations des autorités de concurrence", précise le leader mondial des industries nautiques.

Des perspectives 2023 revues à la hausse

Fort d'un bon début d'année, Beneteau est confiant pour la suite de l'exercice 2023. La société revendique un "solide" carnet de commandes et bénéficie d'une meilleure visibilité sur son activité avec l’amélioration des conditions d’approvisionnements observée sur les trois premiers mois de 2023. Le groupe se félicite du succès commercial de sa nouvelle gamme de produits, "confirmant ainsi [sa] stratégie de croissance en valeur sur les différents segments de sa division bateaux".

Les planètes sont donc alignées pour le groupe, qui relève par conséquent ses ambitions annuelles. Beneteau table désormais sur une prévision annuelle de chiffre d’affaires à 1,45 milliard d'euros soit une progression de 16% comparée à 2022 en données publiées, et de 18% à taux de change constant. Le groupe prévoit de faire mieux que ses propres objectifs précédemment annoncés. La direction tablait encore sur un niveau de ventes pour sa division bateau de 1,36 milliard d'euros, soit une progression de 15% par rapport à 2022.

Cette croissance additionnelle de chiffre d’affaires devrait permettre à la division phare de Beneteau d’atteindre une marge opérationnelle courante de 11% en 2023 contre une précédente estimation logée à 10,5%

Concernant la division habitat, Beneteau maintient ses prévisions. Le groupe vise toujours un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros en 2023, ce qui impliquerait une croissance supérieure à 15% sur l'année. La marge opérationnelle est appelée à se rapprocher des 10%, contre une prévision de 9,5% annoncée en mars dernier.

Les prévisions de résultat opérationnel courant sont elles aussi relevées.

A périmètre constant, l'indicateur est attendu à 190 millions d'euros alors que jusqu'alors, la direction anticipait un résultat opérationnel courant de 170 millions d'euros. Cette nouvelle mire implique une progression de plus de 22% comparé à 2022.

"Cet excellent premier trimestre, qui nous permet de rehausser nos perspectives pour 2023, conforte nos ambitions pour 2025, telles qu'elles ont été présentées le 5 décembre dernier " conclut Bruno Thivoyon, directeur Général du Groupe Beneteau.

À horizon 2025, le groupe Beneteau vise un chiffre d’affaires compris entre 1,8 et 2 milliards d’euros, soit une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 10%. "La marge opérationnelle courante pourrait atteindre 11,5% dans la fourchette haute de cette prévision", avait alors ajouté la société.

A la Bourse de Paris, cet excellent début d'année et le relèvement des perspectives pour l'année en cours sont salués par les investisseurs. En tête du SBF 120, Beneteau bondit de près de 11% à 16,88 euros, vers 12h30. Depuis le début de l'année, le titre progresse de 22% et de près de 200% sur trois ans avec l'amélioration des résultats de Beneteau. Cet excellent parcours boursier a été récompensé par un retour dans le SBF 120 en mars dernier, un peu plus de 10 ans après avoir quitté l'indice élargi de la Bourse de Paris.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse