Axa : Une plateforme numérique de services aux entreprises

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé mercredi le lancement d'un programme stratégique visant à développer une plateforme commerciale numérique de services d'assurance et de gestion des risques dédiée à sa clientèle d'entreprise.



Avec ce projet, l'assureur français dit vouloir développer une solution basée sur la protection et la prévention via la collecte de données et d'analyses en temps réel à partir de satellites, de drones et de capteurs.



L'offre, baptisée 'Digital Commercial Platform', s'appuiera sur un réseau dénommé 'AXA Smart Services' qui fournira aux clients la possibilité de surveiller, en temps réel, tous leurs actifs, fixes et en transit, tout en leur donnant accès à des services taillés 'sur mesure'.



L'autre volet du programme, 'AXA Climate', constituera, lui, un écosystème ouvert basé sur la science et les données avec l'objectif d'aider les grandes entreprises et les institutions publiques et financières à préparer leur transition 'durable'.



