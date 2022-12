Axa : En tête de son secteur dans l'évaluation CSA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir obtenu la meilleure note du secteur de l'assurance à l'édition 2022 du Corporate Sustainability Assessment (CSA), évaluation de S&P Global qui établit la performance des entreprises en matière de durabilité.



Avec un résultat de 91/100, en hausse de quatre points, la compagnie française a réalisé sa meilleure note depuis la création de l'étude. Dans le détail, elle a obtenu une note de 94/100 sur le social, de 91/100 en gouvernance et économie, et de 82/100 en environnement.



Par ailleurs, pour la 16ème année consécutive, AXA fait partie du Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), utilisé par les investisseurs pour identifier les entreprises leaders dans le domaine du développement durable.



