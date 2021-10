Axa : Alexander Vollert nommé directeur des opérations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le géant français de l'assurance AXA a annoncé jeudi la nomination d'Alexander Vollert, un ancien cadre d'Allianz et de McKinsey, au poste de directeur des opérations.



Vollert avait rejoint le groupe en 2016 tant que directeur général d'AXA Allemagne, en provenance d'Allianz où il avait occupé pendant plus de sept ans différentes fonctions de management.



Il avait précédemment travaillé pendant neuf ans sur différents marchés et sujets liés à l'assurance au sein du cabinet de conseil McKinsey.



Alexander Vollert, qui succède à Astrid Stange, sera rattaché à Frédéric de Courtois, le directeur général adjoint du groupe et membre du comité de direction.



A la tête d'AXA Allemagne, Aexander Vollert sera remplacé à compter du 1er décembre par Thilo Schumacher, l'actuel directeur vie, épargne, santé et membre du comité exécutif d'AXA Allemagne.



