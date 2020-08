Autodesk inc : Au-dessus des attentes au dernier trimestre

(CercleFinance.com) - Annoncés dans la nuit, les résultats trimestriels du groupe Autodesk sont marqués par une hausse de +15% des revenus, portés à 913,1 millions de dollars.



Le BPA en données ajustées, pour sa part, s'affiche à 98 cents. C'est 8 cents de plus que ce qui était attendu par les analystes.



S'agissant de ses attentes, Autodesk confirme anticiper un BPA annuel compris entre 3,72 et 3,90 dollars.



