Atos : Une marge opérationnelle encore plus faible que prévu renvoie Atos à un creux de 10 ans en Bourse

(BFM Bourse) - Alors qu'Atos visait initialement une marge opérationnelle annuelle comprise entre 9,4% et 9,8%, celle-ci ne s'établit finalement qu'à... 3,5%, l'entreprise évoquant "d'importantes difficultés en 2021". Le directeur financier annonce qu'il quittera le groupe en mai et le titre replonge.

Atos déçoit. Et malheureusement pour le spécialiste du conseil informatique, cela devient une rengaine. Déjà plusieurs fois abaissés en cours d'exercice, les objectifs annoncés début janvier ne sont même pas atteints. L'objectif de taux marge opérationnelle, de "9,4% à 9,8%" en début d'année, a en effet été sabré en juillet (à "environ 6%"), puis encore le 10 janvier (à "environ 4%"), et Atos manque donc également cette dernière cible, annonçant ce mardi matin un taux de marge opérationnelle de 3,5% sur l'ensemble de l'exercice écoulé - contre 9% en 2020.

Cette énième déception pèse naturellement sur le cours du titre Atos, en repli de 6,7% à 29,79 euros. Il revient ainsi à son niveau de jeudi dernier en clôture, correspondant à un creux depuis près de 10 ans en Bourse - à contre-courant du marché, le titre a profité lors des deux dernières séances du relatif attrait des valeurs technologiques face à la perspective d'une temporisation dans les relèvements de taux des banques centrales.

Les revenus annuels du groupe ont également reculé de 4,3% (en organique) à 10,83 milliards d'euros, en ligne avec l'objectif annoncé en janvier - lui aussi largement révisé à la baisse depuis le début de l'année, Atos ayant tablé jusqu'à l'été dernier sur une progression comprise entre 3,5% et 4% de son chiffre d'affaires.

Comme si ces abaissements de perspectives lui avaient servi de leçon, Atos ne se risque pas cette année à fournir des objectifs ambitieux. Tout juste prévoit-il une "croissance" de son chiffre d'affaires (à changes constants) comprise entre "-0,5% et +1,5%", assortie d'une marge opérationnelle "entre 3% et 5%".

"Atos a fait face à d’importantes difficultés en 2021, reflétées dans les résultats du groupe. Ses objectifs financiers n’ont pas été atteints, et une analyse étendue de ses actifs et contrats, réalisée en ce début d’année à la lumière du récent changement de stratégie du groupe, a conduit à d’importantes dépréciations" souligne son nouveau directeur général Rodolphe Belmer, cité dans le communiqué.

Le groupe passe de fait une dépréciation de 2,5 milliards d'euros (annoncée le 10 février) sur ses comptes 2021, incluant "2,4 milliards d’euros résultant d’une analyse étendue de la recouvrabilité de certains actifs et de la profitabilité des contrats historiques, conduite à la lumière de la décision du groupe de se concentrer sur le digital, le cloud, la sécurité et la décarbonation, et de réduire son exposition aux services IT classiques" rappelle Atos.

Cette lourde dépréciation se traduit par ailleurs dans les comptes d'Atos par une perte nette proche de 3 milliards d'euros en 2021, contre un bénéfice net de 550 millions un an auparavant.

L'année 2021 aura donc bel et bien été, jusqu'au bout, un chemin de croix pour Atos, dont le plongeon boursier s'est accentué à partir d'avril dernier et de réserves émises par les commissaires sur ses comptes. Une série de revers qui a couté à Atos sa place dans le CAC, et son poste de directeur général à Elie Girard, remplacé en octobre par l'ancien patron d'Eutelsat Rodolphe Belmer.

Ce dernier se dit néanmoins "totalement convaincu que nous disposons à présent d'une base solide et que nous avons toutes les cartes en main pour améliorer nos performances", estimant que 2022 serait une "année charnière" pour Atos, "ouvrant la voie à un redressement porté par un plan ambitieux".

En attendant de voir si le recentrage stratégique opéré par le fleuron français porte ses fruits, le directeur financier d'Atos Uwe Stelter a annoncé lors d'une conférence téléphone mardi qu'il quitterait Atos début mai. Le groupe indique par ailleurs que, "du fait d’un résultat net part du groupe négatif en 2021, le conseil d’administration a décidé [...] de ne pas proposer le versement d’un dividende à la prochaine assemblée générale".

