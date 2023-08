Atos : Depuis la publication de ses comptes semestriels, le cours d'Atos a été divisé par deux

(BFM Bourse) - Atos a perdu la moitié de sa valeur depuis fin juillet, et la publication de ses comptes semestriels. Dénonçant la communication financière du groupe informatique, plusieurs actionnaires comptent porter plainte contre la direction d'Atos.

A la Bourse de Paris, Atos progresse encore de 2,3%, profitant de la bonne humeur affichée par le marché parisien avant les chiffres de l'inflation américaine. Le titre avait pourtant démarré les échanges en nette baisse de 2,8%, pour revenir à son plus bas niveau depuis février 1993 à 6,94 euros, alors qu'une centaine de petits porteurs prévoient d’intenter une action en justice contre son dirigeant Bertrand Meunier, selon des informations de BFM Business.

C'est que la coupe est pleine pour les actionnaires d'Atos. Leur patience a été mise à rude épreuve ces dernières années, entre crise de gouvernance et lourdes pertes. Le parcours boursier d'Atos illustre ces nombreuses difficultés. L’entreprise de services numériques, est à la peine avec un cours de Bourse qui a chuté de plus de 90% sur trois ans.

Les actionnaires se rebiffent

Et le climat de défiance est monté d'un cran ces dernières semaines. Fin juillet, le groupe informatique avait publié des comptes fortement dégradés, marqués notamment par une forte consommation de trésorerie. Or, Atos avait tenu un discours rassurant sur le redressement du groupe lors de l'assemblée générale du groupe du 28 juin. "Mais seulement deux jours plus tard, [Atos] clôturait les comptes avec une consommation de cash très importante", s'est ému Hervé Lecesne, un actionnaire qui détient à titre personnel 1% du capital d'Atos.

Les annonces avaient alors entraîné la lourde chute du titre les jours suivants. Aux cours actuels, l'action cote deux fois plus bas que les 14,58 euros affichés la veille de l'annonce des résultats semestriels.

Trop c'est trop pour une centaine de petits porteurs qui prévoient d’intenter une action en justice contre son dirigeant Bertrand Meunier. S'estimant floués sur la communication financière du groupe, Hervé Lecesne et d'autres porteurs de parts ont donc prévu d'unir leurs forces. Une association au nom très évocateur : "Union des actionnaires d’Atos en colère", verra prochainement le jour en vue de mener le combat, cette fois-ci sur le terrain judiciaire. "Nous réfléchissons avec nos avocats à déposer une plainte qui ciblerait la communication financière du groupe", explique ce dernier.

Ces actionnaires pointent également les conditions favorables accordées par Atos à Daniel Kretinsky pour que l'homme d'affaires tchèque rachète la branche historique de services informatiques du groupe français.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse