Atos : Après son plongeon boursier de 2021, Atos consent une forte décote pour attirer ses salariés

(BFM Bourse) - Le groupe informatique lance une nouvelle offre de souscription en direction de ses propres salariés. Moyennant l'obligation de conserver les actions pendant cinq ans, Atos offre une décote de 25% sur le dernier cours, plus un bonus pouvant aller jusqu'à deux actions offertes.

Souscrire ou passer son tour ? Les salariés actionnaires d'Atos ont jusqu'au 20 septembre pour prendre leur décision vis-à-vis de l'édition 2021 du plan d'actionnariat salarié lancé par le groupe et qui s'ouvre ce mercredi. Les conditions offertes apparaissent comme les plus intéressantes depuis des années - ce qui reflète surtout les difficultés du récent parcours boursier.

Les salariés d'Atos éligibles au Plan d’Epargne Groupe se voient offrir, comme le groupe le fait régulièrement, la possibilité d'acquérir des actions à prix décoté par rapport au marché dans le cadre du plan "Share 2021", ouvert dans la plupart des pays où il opère. "Cette opération permet de renforcer le lien existant entre le groupe et ses collaborateurs en leur offrant la possibilité d’être plus étroitement associés aux développements et performances futures du groupe", explique Atos.

Des actions proposées à des prix... toujours plus bas

Concrètement, Atos va procéder à une augmentation de capital (dans la limite de 2% du capital existant) réservée à cette opération, au prix unitaire de 31,74 euros. La décote est généreuse, de 25% par rapport à la moyenne des cours d’ouverture de l’action sur Euronext Paris sur les vingt dernières séances, le même taux que l'année dernière (contre plutôt 20% lors des plans antérieurs). En outre, les souscriptions seront abondées dans la limite d'un plafond de deux actions par bénéficiaire. En échange, les souscripteurs devront conserver les actions (ou les parts des fonds communs de placement d’entreprise s'ils souscrivent dans ce cadre) cinq ans, jusqu’au 28 octobre 2026, sauf cas de déblocage anticipé.

Pour les salariés déjà actionnaires, la question est donc de savoir s'il convient de se diminuer leur prix de revient alors que le cours actuel (43,39 euros vers 10h30, en hausse de 1,28% depuis la veille) est nettement en dessous des offres des précédentes années. Décote comprise, les titres Atos avaient été proposés à 48,45 euros. En 2018, le prix de l'offre réservée aux salariés était de 59,51 euros, et en 2016 de 76 euros.

Il faut dire qu'en 2021 la performance boursière du groupe a été catastrophique. Depuis le 1er janvier, le titre est toujours en repli de près de 42%. Le cours d'Atos avait dévissé en avril après que les commissaires aux comptes ont émis des réserves sur la comptabilité de deux entités américaines du groupe. Un fait rarissime pour une entreprise de cette taille. La firme avait par la suite lancé un audit qui n'a "pas révélé d’anomalie matérielle au regard des comptes consolidés du groupe", indiquait Atos dans un communiqué. Mais le titre avait été plombé peu de temps avant en juillet, alors que le groupe a sensiblement ajusté à la baisse ses objectifs pour 2021.

