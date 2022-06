Arkema : Nouvelle directrice du développement durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arkema annonce la nomination d'Emmanuelle Bromet comme directrice du développement durable, poste auquel elle devra mener à bien le plan climat de la société en positionnant notamment l'économie circulaire et la gestion des ressources comme un axe prioritaire.



Emmanuelle Bromet a exercé pendant 25 ans des postes de direction dans les domaines industriels et ingénierie chez Axens, puis chez Air Liquide. Elle a rejoint Arkema en 2019 et était depuis 2021 directrice industrielle Europe du segment coating solutions.



Arkema a pour ambition de devenir en 2024 un pur acteur des matériaux de spécialités, tout en offrant des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l'accès à l'eau, du recyclage, de l'urbanisation, ou encore de la mobilité.



