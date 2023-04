Argan : Option de dividende en actions exercée à 10,7%

(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier logistique Argan précise que, suite à la résolution votée en assemblée générale le 23 mars dernier, son option pour le paiement du dividende en actions a retenu l'intérêt de ses actionnaires à hauteur de près de 10,7%.



La famille Le Lan, détentrice de 40% du capital, a opté à hauteur de 23% de sa participation, 'démontrant sa confiance dans les perspectives de croissance de la société'. En conséquence, 98.333 actions nouvelles seront livrées et admises sur Euronext Paris.



Ainsi au 25 avril, date à laquelle sera mis en oeuvre le paiement du dividende 2022 en numéraire et actions, le nombre total de droits de vote réels et d'actions composant le capital seront de respectivement 23.060.461 et 23.079.697.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

