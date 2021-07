Argan : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Argan, avec un objectif de cours relevé à 120 euros, contre 99 euros précédemment.



'Nous estimons que le groupe va bénéficier d'une dynamique opérationnelle meilleure que ce que nous attendions initialement sur la base de la publication semestrielle', indique l'analyste, après un échange avec le management d'Argan.



Oddo met notamment en avant la hausse des investissements futurs, avec environ 250 ME d'investissements bruts part du groupe - contre 150 ME par an d'objectif normatif - ainsi qu'un coût de la dette attendu en baisse sur un horizon de 24 mois.



'Au final, nous voyons le BPA récurrent croître de 8.4% sur 2020/2023 vs +7.4% précédemment pour un BPA récurrent 2023 de 5.91 E sur la base d'une politique d'une politique d'investissements plus dynamique qu'anticipé précédemment', poursuit le broker.





