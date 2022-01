Apple : Les géants de la tech ont effacé 2.000 milliards de dollars de capitalisation depuis leurs records

(BFM Bourse) - Les "FANGMAN", acronyme qui désigne les GAFAM ainsi que Netflix et Nvidia, ont vu leur valorisation combinée fondre de plus de 2.000 milliards de dollars depuis leur plus haut respectif, et de 1.400 milliards sur les trois derniers semaines.

Surperformant depuis des années, le Nasdaq connaît actuellement sa plus sévère correction (-14,2% par rapport à son record du 29 novembre dernier) depuis mars 2020, et celle-ci est alimentée par le reflux des poids lourds de l'indice, connus sous l'acronyme FANGMAN - à savoir les GAFAM (Apple, Microsoft, Amazon, Google et Facebook) plus le géant des cartes et puces graphiques Nvidia et celui du divertissement Netflix.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Collectivement, ces fleurons pesaient 9.664 milliards de dollars à la clôture de ce vendredi, contre 11.071 milliards de dollars à la clôture du 3 janvier dernier. En seulement trois semaines, leur capitalisation boursière a donc fondu de plus de 1.400 milliards de dollars (-12,8%), l'équivalent de plus de la moitié de la valorisation des 40 groupes du CAC réunis. Depuis leur sommet respectif, principalement atteints fin novembre (début janvier pour Apple, début septembre dernier pour Facebook), la capitalisation boursière des FANGMAN a même chuté de 2.040 milliards de dollars.

Parmi ces fleurons, la chute la plus notable est à mettre à l'actif de Netflix, dont le titre s'est littéralement effondré vendredi (-21,8%) après des résultats -et des prévisions- jugés décevants par le marché. Si le recul est moins prononcé en pourcentage (-12,7%), Apple a pour sa part effacé près de 400 milliards de dollars de capitalisation sur la période, après être devenu le premier groupe au monde à franchir le cap des 3.000 milliards de valorisation.

Normalisation monétaire plus rapide que prévu

Dans le détail, les titres de tous les FANGMAN sont actuellement en territoire de correction, et cela ne devrait pas s'arranger ce lundi puisque les contrats à terme sur les indices de Wall Street préfigurent une nouvelle ouverture dans le rouge pour le Nasdaq Composite (-1,3% à 14h40, soit 50 minutes avant le début des échanges).

Plombés la semaine dernière par la perspective d'une normalisation monétaire plus rapide qu'escompté de la Fed pour contrer l'inflation galopante, les marchés cèdent quelque peu à la panique ce lundi. Entre la réunion du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine qui démarre demain et les craintes d'une escalade des tensions entre Moscou et Washington en Ukraine, les opérateurs font brusquement preuve d'une aversion prononcée pour le risque. Cela pénalise en premier lieu les valeurs dites "de croissance", déjà délaissées en raison des anticipations de hausses de taux ces dernières semaines. Ainsi, après des années de surperformances notables des géants américains de la technologie, "un rebalancement est certainement en train de voir le jour sur les marchés actions" selon le directeur adjoint des investissements John Plassard, qui prône la diversification.

La chute des FANGMAN reste néanmoins à relativiser tant leur ascension avait auparavant été spectaculaire. À titre d'exemple, ils avaient pour la première fois franchi les 6.000 milliards de capitalisation en mai 2020, et la correction en cours fait seulement chuter cette capitalisation combinée à un creux depuis octobre dernier.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse