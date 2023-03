Apple : Wedbush relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush conserve son opinion Surperformance sur le titre Apple et relève son objectif de cours de 180 à 190$.



' Nos vérifications de la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone en Asie ont été positives, avec une légère hausse de la demande en Chine et un net rebond de la demande dans cette région clé après décembre ', explique l'analyste.



Selon Wedbush, les mois de janvier et février et les premières indications autour de mars sont stables sur le front de l'iPhone.



Et de préciser que de nouvelles annonces de la part d'Apple sont attendues et ' pourraient être remarquables, notamment le lancement du casque Apple Glass-AR/VR '.



