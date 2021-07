Aperam : Des profits en hausse et un rachat d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aperam a dévoilé vendredi des résultats trimestriels en forte hausse et mis en place un nouveau programme de rachat d'actions, deux annonces qui portaient son cours de Bourse.



L'action gagnait 1,1% vendredi, alors que l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam se repliait de 0,3%.



Sur le deuxième trimestre, le producteur d'aciers inoxydables et d'aciers spéciaux a vu son résultat net grimper à 213 millions d'euros, contre 21 millions un an plus tôt.



L'Ebitda a lui atteint 271 millions de dollars contre 49 millions au deuxième trimestre 2020.



Le groupe dit avoir livré 481.000 tonnes sur le trimestre, contre 376.000 un an plus tôt, ce qui a permis à son chiffre d'affaires d'atteindre 1,3 milliard d'euros contre 818 millions d'euros au deuxième trimestre 2020.



Son programme de rachat de titres, qui doit s'étendre de début août jusqu'à fin décembre, portera sur près de 2,5 millions d'actions, représentant un montant de quelque 100 millions d'euros.



