Aperam : Dans le vert après ses trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aperam gagne plus de 2% à Amsterdam, suite à la publication d'un bénéfice net de 21 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, comparé à 29 millions au premier, tandis que l'EBITDA est passé de 70 à 49 millions d'euros d'un trimestre sur l'autre.



Toujours en rythme séquentiel, le groupe d'aciers inoxydables, électriques et spéciaux a vu ses expéditions d'acier diminuer de 14% à 376 milliers de tonnes et son chiffre d'affaires baisser de 22% à 818 millions d'euros.



Après ces résultats qu'il juge 'résilients malgré la chute de la demande induite par la pandémie Covid', Aperam prévoit que l'EBITDA au troisième trimestre 2020 reste à un niveau comparable à celui du deuxième.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur APERAM en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok