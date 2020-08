Altarea : Résultat net récurrent de 118,2 ME

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 383,2 ME au 30 juin 2020 en progression de +8,1%, tiré par la croissance du chiffre d'affaires Logement (+19,5%).



Le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe s'élève à 118,2 ME (+7,2%), et atteint 7,05 E/action (+2,6%).



Au 30 juin 2020, l'ANR s'inscrit en baisse à 2 724 ME, soit 163,1 E/action (-2,7% versus 31 décembre 2019, hors dividende).



Le Groupe attend pour le 2ème semestre 2020 un résultat net récurrent du même ordre que celui du 1ersemestre 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ALTAREA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok