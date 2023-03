Alstom : A déjà livré 300 locomotives électriques en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir livré avec succès une 300e locomotive électrique aux chemins de fer indiens, marquant ainsi 'une étape importante dans l'augmentation des capacités des chemins de fer indiens à transporter des trains de marchandises lourds à grande vitesse'.



Dans le cadre de son contrat d'une valeur de 3,5 milliards d'euros, Alstom fournit à l'Inde 800 locomotives à double section de grande puissance de 12 000 CV (9 MW) pour le service de fret.



Désignées par les chemins de fer indiens sous le nom de WAG-12B, ces locomotives sont capables de transporter environ 6 000 tonnes à une vitesse maximale de 120 km/h.



'La joint-venture formée entre Indian Railways et Alstom pour construire les locomotives électriques les plus puissantes de l'Inde pour le service de fret est un excellent exemple d'un modèle de partenariat public-privé réussi, elle jouera un rôle clé dans l'accélération de la croissance du secteur du fret', a commenté Shri Naresh Lalwani, directeur général de Central Railway.



