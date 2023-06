Airbus group : Les livraisons d'Airbus se mettent sur la bonne trajectoire pour atteindre l'objectif 2023

(BFM Bourse) - L'avionneur européen a annoncé avoir livré 63 appareils sur le cinquième mois de l'année , relevant nettement la cadence par rapport à avril. Ce que les analystes jugent rassurant.

Airbus a clairement haussé le tempo en mai. Le groupe d'aéronautique et de défense a publié mercredi ses livraisons et ses commandes pour le mois de mai, publication toujours très surveillée par le marché.

Rappelons que l'essentiel du paiement d'un avion survient lorsque celui-ci est réceptionné en bonne et due forme par le client (même si des acomptes sont versés lors de la signature du contrat). Plus un avionneur livre d'avions, plus il engrange du cash, donc.

Or sur le cinquième mois de l'année, le groupe dirigé par Guillaume Faury est parvenu à accélérer le rythme. En mai, Airbus a ainsi livré 63 avions, soit 17% de plus qu'en avril, lorsque le groupe avait atteint 54 unités.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Tensions logistiques

Cette hausse de la cadence incite quelque peu à l'optimisme, alors qu'Airbus se débat depuis près de deux ans avec différentes tensions sur sa chaîne logistique qui freine la montée en régime de sa production d'avions, notamment de monocouloirs. Ces difficultés se situent à divers étages, que ce soit au niveau des matières premières, des recrutements, ou de produits comme les moteurs et les sièges. Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, avait indiqué en mai que ces tensions pourraient perdurer jusqu'en 2024.

Le niveau des livraisons de 63 en mai est légèrement supérieur aux 62 unités attendu par Bank of America mais inférieur à celui attendu par Jefferies (67).

A la Bourse de Paris l'action Airbus a ouvert dans le vert avant d'effacer ses gains et de reculer de 0,3% vers 10h15, un repli en ligne avec celui du CAC 40.

Néanmoins, Jefferies considère que la performance du groupe demeure "solide" et place pour la première fois de l'année l'ensemble des livraisons effectuées par le groupe depuis le 1er janvier (soit 244) en hausse par rapport à la même période de 2022. "Les livraisons de gros porteurs ont commencé à reprendre", apprécie également le bureau d'études. De plus avec ce chiffre de 63 unités Airbus se situe dans la moyenne mensuelle nécessaire pour atteindre son objectif de 720 avions pour 2023, ajoute Jefferies.

Certes, Airbus doit encore livrer 476 avions sur les sept mois restants. Mais le groupe a l'habitude d'achever en trombe ses exercices pour tenir ses objectifs, à l'exception notable (et retentissante) de 2022. Guillaume Faury avait d'ailleurs prévenu le mois dernier que le profil de livraisons d'Airbus serait concentré sur le dernier trimestre, notamment parce que les mois de juillet et d'août sont logiquement pénalisés par les périodes de vacances estivales des salariés.

Le Bourget comme catalyseur?

Deutsche Bank juge de son côté les chiffres de mai comme "encourageants" et a d'ailleurs relevé son objectif de cours à 127 euros contre 125 euros précédemment. La banque calcule que 66% des volumes de livraisons annuels doivent encore être effectuer entre juin et décembre, une proportion en ligne avec la moyenne (65%) de chaque année depuis 2014.

A noter que sur le plan des commandes, Airbus affiche sur l'ensemble des cinq premiers mois de l'année 178 commandes brutes et 144 commandes nettes, la différence étant due à 34 annulations de commandes.

Ces chiffres pourraient grandement changer avec la tenue dans un peu plus d'une semaine du Salon du Bourget à Paris, un évènement traditionnellement pourvoyeur de commandes. De nombreux ordres de plusieurs centaines d'avions pourraient ainsi être annoncés lors de ce salon, qui tiendra sa première édition depuis 2019.

Bank of America s'attend à ce que cet évènement constitue un catalyseur positif pour l'action Airbus. La banque américaine estime à ce titre que l'avionneur pourrait confirmer sa cible de livraisons d'ici à la fin 2024 à 65 appareils. La valeur fait d'ailleurs partie de la liste des "meilleures idées" d'investissement de Bank of America pour le deuxième trimestre.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse