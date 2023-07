Airbus group : Avec des livraisons d'avions en hausse, le bénéfice d'Airbus bondit de 55% au deuxième trimestre

(BFM Bourse) - Le résultat net d'Airbus a progressé de 55% à 1,06 milliard d'euros tandis que son résultat opérationnel ajusté a augmenté de 34%. L'avionneur a confirmé ses objectifs annuels.

Les résultats financiers d'Airbus ont pris leur envol au deuxième trimestre. Sur la période allant d'avril à fin juin, le chiffre d'affaires d'Airbus a progressé de 24% à 15,9 milliards d'euros, grâce à l'augmentation des livraisons d'avions, au nombre de 189 unités, contre 155 sur la même période de 2022.

Airbus pâtit depuis de nombreux mois de tensions sur sa chaîne logistique ainsi que de difficultés de recrutement qui ont freiné sa production, ce qui l'avait d'ailleurs amené à manquer l'an passé son objectif de livraisons.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Mais le groupe est parvenu en 2023 à redresser la barre au cours du premier semestre, avec notamment des livraisons encourageantes sur les mois de mai et surtout de juin (72 unités après 63 en mai).

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Forte génération de cash

Le résultat opérationnel ajusté, indicateur clef de la rentabilité de la société, s'établit au deuxième trimestre à 1,845 milliard d'euros en progression de 34% sur un an.

La génération de cash hors financements clients et opérations de fusions-acquisitions s'est, elle, inscrite à 2,46 milliards d'euros.

Selon un consensus mis en ligne par la société, les analystes tablaient en moyenne sur des revenus de 15,87 milliards d'euros, un résultat opérationnel ajusté de 1,73 milliard d'euros et un flux de trésorerie de 1,79 milliard d'euros.

Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus ont augmenté de 11% à 27,66 milliards d'euros, le résultat opérationnel ajusté a reculé de 1% à 2,62 milliards d'euros.

Le bénéfice net a lui baissé de 20% à 1,526 milliard d'euros. Le flux de trésorerie hors financements des clients et opérations de fusions acquisitions s'est établi à 1,57 milliard d'euros, en baisse de 19%.

Objectifs confirmés

"Au cours du premier semestre 2023, nos différents secteurs d’activité ont bien progressé dans un contexte opérationnel encore complexe. Nos avions commerciaux connaissent une forte demande qui s’est traduite par l’annonce de plus de 800 commandes au Salon du Bourget. Cette demande est à la fois stimulée par la croissance et par le remplacement des flottes, les compagnies aériennes investissant dans des appareils plus efficients", a déclaré Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus, cité dans un communiqué.

Airbus a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2023 à savoir 720 livraisons d'avions, un résultat opérationnel ajusté d'environ 6 milliards d'euros et un flux de trésorerie hors financements des clients et opérations de fusions-acquisitions autour de 3 milliards d'euros.

Concernant ses objectifs de production, le groupe a confirmé viser une cadence de 75 avions par mois de sa famille A320 neo, son monocouloir best-seller, en 2026. Il a revanche abandonné toute référence à l'objectif intermédiaire de 65 unités par mois d'ici à fin 2024 dont il faisait auparavant mention. "Nous ne donnons plus de cible intermédiaire" car c'est la cible finale "qui compte", a expliqué Guillaume Faury, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse