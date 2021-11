Airbus group : Vers des vols long-courrier en formation ?

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir réalisé la première démonstration long-courrier de vol en formation (fello'fly) dans l'espace aérien transatlantique avec deux appareils A350 volants à trois kilomètres de distance entre Toulouse et Montréal.



Plus de six tonnes d'émissions de CO2 ont été économisées au cours du voyage, grâce aux systèmes de contrôle de vol développés par Airbus qui positionnent l'avion suiveur en toute sécurité dans le sillage ascendant de l'avion de tête, lui permettant de réduire la poussée du moteur et de diminuer la consommation de carburant.



'La possibilité de déployer ce système pour les avions de transport de passagers vers le milieu de cette décennie est très prometteuse', a assuré Sabine Klauke, directrice technique d'Airbus.



L'étape suivante consistera à obtenir le soutien des autorités pour que ce nouveau concept opérationnel puisse être certifié et, à terme, permettre aux compagnies aériennes de réduire leur consommation de carburant et leurs émissions de CO2.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.