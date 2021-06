Airbus group : United Airlines commande 70 appareils A321neo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce aujourd'hui que la compagnie United Airlines a passé une commande de 70 appareils A321neo, portant ainsi à 120 appareils A321 son engagement total auprès de l'avionneur européen.



' Une commande aussi importante d'une grande compagnie aérienne comme United souligne que l'A321neo offre des capacités, une économie d'exploitation et une convivialité inégalées pour les passagers ', a déclaré Christian Scherer, directeur commercial et responsable international d'Airbus.



Selon Airbus, l'A321neo offre des performances environnementales supérieures, avec les émissions de CO₂ par siège les plus faibles de sa catégorie.



Un nombre important des avions nouvellement commandés seront produits à au sein de l'usine d'Airbus de Mobile, en Alabama, assure l'avionneur.



