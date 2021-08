Airbus group : Une expérience de culture cellulaire en apesanteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi qu'il allait conduire, en collaboration avec l'Université de Zurich, une étude portant sur la culture cellulaire dans l'espace.



Les deux partenaires expliquent qu'il vont tenter de cultiver des micro-tissus humains en apesanteur, à bord de la Station spatiale internationale (ISS).



Lors d'une phase de tests menée en mars 2020, 250 tubes à essai contenant des cellules souche humaines avaient été embarqués au sein de l'ISS et permis le développement de structures osseuses et cartilagineuses à une altitude de 400 kilomètres.



Les cultures humaines restées sur terre n'avaient, elles, montré aucun développement, ou presque, du fait de l'impact de la gravité.



Avec ce projet, les scientifiques disent vouloir produire des 'organoïdes' qui seraient susceptibles de faire avancer la recherche médicale et de réduire l'expérimentation animale.



Les échantillons envoyés dans l'espace devraient revenir sur Terre au mois d'octobre, avec des premiers résultats attendus en novembre.



