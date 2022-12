Airbus group : Une commission d'enquête suite à l'échec de Vega C

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Arianespace a annoncé hier soir la mise en place avec l'Agence européenne spatiale (ESA) d'une commission d'enquête suite à l'échec de la dernière mission commerciale de sa fusée européenne Vega C.



La commission sera chargée d'analyser les raisons de la panne et de définir les mesures permettant d'assurer toutes les conditions de sécurité et de fiabilité pour une reprise des vols sur le lanceur.



Après un décollage et une séparation du premier étage qui se sont déroulés dans des conditions normales, une diminution de la pression a été observée suite à l'allumage du moteur du deuxième étage ce qui a conduit à un ordre de destruction du lanceur et à la fin prématurée de la mission.



Aucun blessé n'est à déplorer.



La fusée Vega C devait mettre en orbite les deux derniers satellites Pléiades Neo construits, détenus et exploités par Airbus pour les applications militaires et civiles de ses clients.



Arianespace est une filiale d'ArianeGroup, une co-entreprise d'Airbus et Safran qui détient 74% de son capital.



