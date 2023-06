Airbus group : Une commande confirmée par Air Mauritius

(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'Air Mauritius a confirmé une commande de trois appareils de dernière génération A350 pour étendre son réseau en Europe et en Asie du Sud, venant s'ajouter aux quatre A350 et aux quatre A330 déjà exploités par cette compagnie mauricienne.



'L'A350 offre la capacité de portée la plus longue de toutes les familles d'avions de ligne commerciaux en production aujourd'hui avec une portée allant jusqu'à 9.700 nm sans escale', rappelle le constructeur aéronautique.



