Airbus group : Une agence de l'OTAN commande un A330 MRTT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que l'Agence OTAN de soutien et d'approvisionnement (NSPA) lui a commandé un Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) supplémentaire, portant ainsi la flotte multinationale MRTT à 10 appareils.



Cette annonce fait suite à la décision de la Belgique d'augmenter son nombre d'heures dans le programme avec 1 100 heures de vol supplémentaires par an.



La flotte multinationale de transport pétrolier multirôle fournit des capacités de transport stratégique, de ravitaillement en vol et d'évacuation médicale à ses six pays participants : la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Norvège.



Ces Nations ont signé le Memorandum of Understanding qui leur permet de partager les coûts au prorata de l'engagement national d'heures de vol par an.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.