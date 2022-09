Airbus group : Un premier H160 livré à la Marine nationale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi que la Marine nationale avait réceptionné aujourd'hui le premier des six hélicoptères H160 qui avaient été commandés en 2020.



La Direction générale de l'armement (DGA) avait passé, il y a deux ans, une commande portant sur quatre appareils, qu'elle avait assortie l'année suivante d'une commande concernant deux engins supplémentaires.



Ces appareils, qui doivent être assemblée dans l'usine Airbus Helicopters de Marignane, seront configurés pour le sauvetage en mer, même si certains d'entre eux serviront dans un premier temps pour des missions d'alerte à terre.



Ces hélicoptères de combat aéromaritime - conçus pour des mission à bord des frégates - seront militarisés a minima et maintenus en condition opérationnelle par la société d'ingénierie Babcock.



Ils doivent être notamment équipés de treuils et de cabines modulaires et certifiés pour le vol aux jumelles de vision nocturne nécessaires notamment pour le treuillage de nuit.



Le H160, un appareil bimoteur de moyen tonnage, est doté des moteurs Arrano de Safran.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.