Airbus group : Teste un système de chargement sur le Beluga

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space a mis au point et testé un système de chargement permettant d'embarquer du fret militaire hors gabarit dans l'avion Beluga A300-600ST d'Airbus.



Cette capacité a été testée avec succès lors d'un exercice de vérification avec les forces armées allemandes en chargeant un hélicoptère militaire de moyen tonnage CH53 dans le Beluga.



'La demande de capacité de fret aérien surdimensionnée est en hausse. De nombreux clients recherchent des solutions nouvelles, rapides et efficaces. C'est ce que nous proposons avec notre flotte BelugaST', a déclaré Michael Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space.



Le système permet d'organiser le chargement d'un CH53 en état de démantèlement réduit en moins d'une heure et demie.



La capacité de levage totale du système, qui ne nécessite aucune grue pour son utilisation, atteint 35 tonnes et peut être déplacée vers la destination de l'avion.



