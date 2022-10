Airbus group : Tassement de 3% du BPA sur neuf mois

(CercleFinance.com) - Airbus publie au titre des neuf premiers mois de 2022 un résultat net de 2,57 milliards d'euros, soit un BPA de 3,26 euros contre 3,36 euros un an auparavant, et un EBIT ajusté en légère augmentation à 3,48 milliards, contre 3,37 milliards.



Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique a augmenté de 8% pour atteindre 38,1 milliards d'euros. Au total, 437 avions commerciaux ont été livrés sur la période, tandis que des commandes nettes pour 647 avions ont été engrangées.



Airbus maintient ses objectifs d'atteindre environ 700 livraisons d'avions commerciaux et environ 5,5 milliards d'euros d'EBIT ajusté en 2022, et vise désormais environ 4,5 milliards d'euros de free cash-flow avant M&A et financement clients.



