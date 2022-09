Airbus group : Stifel réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat mais abaisse son objectif de cours à 150 E (en baisse de 3 % par rapport aux 155 E précédents).



'Nous réduisons le bénéfice par action de l'exercice 22 (-6%) et de l'exercice 23 (-3%), tout en laissant l'exercice 24 inchangé, afin de correspondre aux prévisions pour l'exercice 22 et aux commentaires sur le taux de production de l'A320', précise l'analyste qui considère toujours Airbus 'comme un nom attractif pour les investisseurs'.



Et de noter que la société a réitéré ses prévisions de taux de production pour la famille A320, et ses prévisions pour l'exercice 22, 'malgré le scepticisme récent des investisseurs'.



Dans l'ensemble termine Stifel, 'nous continuons à voir un potentiel de hausse significative du BPA consensuel et une plus grande confiance dans les perspectives de livraison pour soutenir l'expansion de son multiple de négociation'.



