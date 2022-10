Airbus group : Stifel maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel reste à l'achat sur le titre Airbus et maintient son objectif de cours à 150 euros, 'considérant les données relatives aux commandes et aux livraisons d'Airbus pour le mois de septembre comme étant légèrement positives dans l'ensemble'.



Les livraisons de septembre ont augmenté 'de 38% par rapport à l'année précédente' détaille Stifel 'et les livraisons du troisième trimestre ont augmenté de 10% en glissement annuel', ce qui pour l'analyste, semble 'très légèrement faible'.



'Si on analyse les programmes d'avions, les carnets de commandes de l'A220, de l'A320, de l'A330 et de l'A350 s'élèvent respectivement à 546, 6 115, 213 et 420, ce que nous considérons comme très sain dans l'ensemble', conclut Stifel.



