Airbus group : Silk Way commande deux appareils A350 cargo

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi que Silk Way, un transporteur aérien basé à Bakou (Azerbaïdjan), avait signé une commande ferme en vue de l'acquisition de deux appareils cargo A350F.



Basé sur le long courrier A350, l'A350F est doté d'une grande porte cargo au niveau du pont principal et d'une longueur de fuselage optimisée pour les opérations de fret.



Plus de 70% de la cellule est constituée de matériaux avancés, ce qui se traduit par un poids au décollage inférieur de 30 tonnes.



Associé à des moteurs Rolls-Royce, cet avion présente un avantage d'au moins 20% en termes de consommation de carburant et d'émissions de CO2 par rapport à son concurrent le plus proche.



Lancé en 2021, l'A350F totalise à ce jour 31 commandes et engagements d'achats de la part de six clients.



Le groupe aéronautique précise que ces avions sont destinés à moderniser et à accroître la flotte existante de Silk Way.



