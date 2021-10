Airbus group : Retour aux bénéfices sur neuf mois

(CercleFinance.com) - Airbus publie un BPA de 3,36 euros au titre des neuf premiers mois de 2021, contre -3,43 euros un an auparavant, et un EBIT ajusté de 3,37 milliards d'euros, à comparer à -125 millions sur la même période en 2020.



Les revenus ont augmenté de 17% à 35,2 milliards d'euros, reflétant principalement le nombre plus élevé de livraisons d'avions commerciaux par rapport aux neuf premiers mois de 2020. Les commandes nettes d'avions commerciaux ont totalisé 133 appareils.



Airbus a mis à jour ses objectifs 2021, anticipant toujours 600 livraisons d'avions commerciaux, mais visant désormais un EBIT ajusté de 4,5 milliards d'euros et un FCF avant M&A et financement clients de 2,5 milliards.



