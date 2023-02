Airbus group : Résultats de quatrième trimestre meilleurs que prévu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a dévoilé jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce à des livraisons d'avions commerciaux en hausse, mais dévoilé des objectifs 2023 inférieurs aux attentes des analystes.



Sur le quatrième trimestre, le géant européen de l'aérospatiale et de la défense a dégagé un bénéfice opérationnel (Ebit) ajusté en hausse de 43% à 2,15 milliards d'euros.



A titre de comparaison, les analystes attendaient en moyenne un Ebit ajusté de 1,95 milliard d'euros.



Son bénéfice net a augmenté de 6% à 1,68 milliards d'euros sur les trois derniers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en progression de 21% à 20,64 milliards d'euros.



Le groupe précise avoir livré 661 avions commerciaux sur l'ensemble de l'exercice 2022, à comparer avec 611 appareils en 2021.



Pour 2023, Airbus dit viser la livraison de 720 avions civils, ainsi qu'un Ebit ajusté de six milliards d'euros, pour un flux de trésorerie disponible (FCF) de trois milliards d'euros.



Cette dernière prévision s'avère largement inférieure au consensus, qui prévoyait plutôt un FCF de l'ordre de 4,5 milliards d'euros cette année.



Dans une note de réaction, les analystes de Stifel estiment toutefois que ces performances sont 'rassurantes' au vu des difficultés d'approvisionnement qui frappent actuellement le secteur de l'industrie.



Suite à cette publication, le titre Airbus surperformait nettement le marché jeudi matin, affichant un gain de plus de 3% vers 9h45 alors que l'indice CAC 40 prenait 0,7% au même moment.



