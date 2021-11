Airbus group : Protocole pour 28 avions avec Jazeera Airways

(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord pour 20 A320neo et huit A321neo avec Jazeera Airways, la compagnie aérienne basée au Koweït, qui a commencé ses opérations en 2005 et est depuis devenue l'un des principaux transporteurs de la région.



Jazeera Airways opère aux niveaux régional et international et dessert les principales destinations du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie depuis le Koweït. La compagnie aérienne koweïtienne soutient la vision 2035 du pays.



