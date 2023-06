Airbus group : Protocole d'accord pour la formation avec Leonardo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un protocole d'accord avec Leonardo, industriel italien spécialiste de l'aérien, afin de faire conjointement la promotion de systèmes de formation intégrés et d'étudier de futures solutions liées à la maîtrise du ciel.



Dans le cadre de cette collaboration, les deux sociétés cibleront conjointement les opportunités commerciales associées à la fourniture de systèmes de formation avancés en s'appuyant sur l'expérience éprouvée du M-346 (un appareil biplace d'entraînement militaire avancé) et ses 100 00 heures de vol effectuées aux quatre coins du monde.



'Avec cet accord, Leonardo et Airbus associent leur expérience et leurs capacités distinctives afin de fournir aux clients européens et internationaux les solutions de systèmes de formation intégrés les plus avancées et les plus efficaces', a déclaré Marco Zoff, directeur général de la division aéronautique de Leonardo.



Selon Airbus, le marché européen des ' Advanced Trainers ' (soit les appareils avancés) représentera plus de 400 livraisons d'avions neufs au cours des 20 prochaines années, auxquelles s'ajouteront 12 milliards d'euros supplémentaires pour la fourniture de services avancés de formation des pilotes.





