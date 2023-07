Airbus group : Protocole d'accord avec Viva Aerobus pour 90 A321neo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la compagnie aérienne mexicaine ultra-low-cost Viva Aerobus a signé un protocole d'accord portant sur 90 appareils A321neo, portant son carnet de commandes à 170 appareils de la famille A320.



Selon la compagnie, ces 90 appareils A321neo de 240 places lui permettront d'agrandir et de renouveler sa flotte, d'améliorer sa fiabilité opérationnelle, sa ponctualité et d'offrir une expérience passager inégalée.



'L'efficacité énergétique et la réduction du bruit fournies par l'A321neo feront progresser nos efforts en matière de développement durable en offrant des réductions d'émissions de carbone immédiates et tangibles, renforçant ainsi notre position de compagnie aérienne la plus efficace du continent ', a commenté Juan Carlos Zuazua, président-directeur général de Viva Aerobus.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.