Airbus group : Projet de bioraffinerie en Australie avec Qantas

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi son intention d'investir aux côtés d'Airbus dans un site de production de biokérosène devant être basé dans la région du Queensland.



Le transporteur et l'avionneur ont prévu de consacrer une enveloppe de deux millions de dollars au projet de bioraffinerie, qui vient tout juste de boucler un premier tour de table de six millions.



L'usine est également soutenue par le gouvernement du Queensland, ainsi que par divers fonds institutionnels australiens et internationaux.



Le site, qui doit être développé par Jet Zero Australia, vise à transformer des produits agricoles, tels que la canne à sucre, en solutions énergétiques avec l'aide de LanzaJet, un spécialiste du carburant d'aviation durable.



La construction du site, qui vise une production annuelle de 100 millions de litres, devrait commencer en 2024.



