Airbus group : Produit son 2000e drone cible à Friedrichshafen

(CercleFinance.com) - Depuis plus de 20 ans, les défenseurs de l'air du monde entier s'entraînent avec les drones cibles d'Airbus Defence and Space, garantissant ainsi le bon fonctionnement des défenses aériennes de leurs pays.



La division Target Systems & Services d'Airbus vient de produire son 2 000e drone à Friedrichshafen. Celui-ci sera utilisé lors d'un exercice militaire sur le terrain d'entraînement du partenaire d'Airbus, Andøya Space Defence, en Norvège.



Là, il sera lancé par une équipe d'Airbus via une rampe, accélérera jusqu'à 440 noeuds (814 km/h) et montera jusqu'à 25 000 pieds (7 620 mètres) selon les besoins.



Dans les airs, le Do-DT45 peut alors simuler toute une série de menaces telles que : des avions de chasse, des drones ou des missiles de croisière, que les clients peuvent engager avec des tirs réels.



' Nous apportons notre contribution à un monde plus sûr par conviction profonde : Grâce à nos drones de ciblage aérien et à nos services, les défenseurs aériens peuvent se préparer en cas de menaces et sauver des vies ', estime Frank Härtel, responsable des systèmes et services de cibles chez Airbus Defence and Space à Friedrichshafen.



