Airbus group : Premier vol en carburant SAF avec la RAF

(CercleFinance.com) - Airbus fait part de la réalisation, avec la Royal Air Force (RAF) et d'autres partenaires tels que le motoriste Rolls-Royce, du premier vol au monde utilisant du carburant d'aviation 100% durable (SAF) à l'aide d'un avion militaire en service.



Un RAF Voyager -la variante militaire de l'avion de ligne commercial Airbus A330- a pris son envol mercredi au-dessus de RAF Brize Norton dans l'Oxfordshire, en Angleterre, entièrement alimenté par du carburant d'aviation 100% durable sur les deux moteurs.



'Les ingénieurs d'Airbus ont apporté une contribution significative à cette mission de la RAF en fournissant une expertise sur le terrain ces dernières semaines', souligne Michael Schoellhorn, CEO d'Airbus Defence and Space.



