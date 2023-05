Airbus group : Premier conteneur GVTC livré à l'armée allemande

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce qu'il vient de remettre à la Bundeswehr, le premier des 13 conteneurs protégés de transport de blessés (GVTC), développé avec ses partenaires Drehtainer GmbH et Binz Automotive.



'Les équipes médicales pourront ainsi sauver des vies, transporter en toute sécurité des malades, des blessés et des accidentés vers des hôpitaux, tout en leur apportant des soins médicaux pendant le transport', explique le groupe.



Ce premier GVTC sera utilisé comme démonstrateur par la Bundeswehr qui va pouvoir le tester, former et entraîner son personnel sanitaire. Le GVTC passera ensuite à la production en série des douze autres qui devraient être remis à la Bundeswehr entre 2024 et 2026.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel