Airbus group : Participe à dix projets collaboratifs de R&D

(CercleFinance.com) - Airbus annonce sa participation à 10 projets collaboratifs de R&D dans le domaine de la défense financés par la Commission européenne dans le cadre du Fonds européen de la défense (FED).



Le 26 juin 2023, la Commission européenne a annoncé son intention de financer 41 projets collaboratifs de recherche et développement dans le domaine de la défense avec un budget total de 832 millions d'euros.



Les propositions du FED sont conçues pour soutenir des projets de capacités de défense haut de gamme dans des domaines critiques tels que le combat naval, terrestre, aérien, l'alerte avancée basée dans l'espace et le cyber.



Airbus devrait coordonner quatre des dix projets auquel il participe. Ces projets portent sur le ciel unique européen et l'interopérabilité; une boîte à outils européenne pour la cyberguerre et la guerre de l'information ; un futur système aérien pour le transport tactique européen; et

un système d'intelligence/surveillance/reconnaissance persistant basé dans l'espace pour la défense et le renforcement de l'Europe.



