Airbus group : Partenariat avec Voyager pour le projet Starlab

(CercleFinance.com) - Airbus annonce un accord de partenariat avec Voyager Space, ouvrant la voie à une coentreprise transatlantique pour développer, construire et exploiter Starlab, une station spatiale commerciale prévue pour succéder à la Station Spatiale Internationale (ISS).



La mise en oeuvre de la coentreprise sera soumise aux autorisations réglementaires applicables. A dominante américaine, elle aura une entité européenne afin de servir directement l'Agence Spatiale Européenne et les agences spatiales de ses Etats membres.



Cet accord s'appuie sur un partenariat conclu en janvier dernier, dans lequel Voyager a annoncé avoir choisi le constructeur aéronautique européen pour fournir soutien et expertise en matière de conception technique pour Starlab.



